Чоловік – колишній шахтар, однак за фахом не працював давно, адже з 2006 року він тричі був засуджений за торгівлю наркотиками і востаннє звільнився тільки у 2021.

Російські окупанти взяли до армії рецидивіста з Луганщини, який хотів заробити грошей на вставні зуби.

Як повідомляє прес-служба Служба безпеки України, чоловік – колишній шахтар, однак за фахом не працював давно, адже з 2006 року він тричі був засуджений за торгівлю наркотиками і востаннє звільнився тільки у 2021.

У своїх свідченнях українським правоохоронцям, чоловік розповів, що війну в Україні сприйняв як можливість підзаробітку, тому одразу після повномасштабного вторгнення зателефонував у військкомат і невдовзі підписав контракт як доброволець.

"Став добровольцем з фінансових мотивів. Щоб я міг вставити собі зуби хоч трохи. Як можна зуби вставити, якщо ніде роботи немає... Взяв і просто служив", - розповів загарбник.

Він повідомив, що в армії окупантів їх не навчали військової підготовки, а боєкомплекти видали "для галочки".

"Та коли окупантам стало геть сутужно у Сєвєродонецьку, цих вояків відправили у зону бойових дій і поставили задачу: закріпитися на позиції. "Доброволець" задачу провалив, але на відміну від 5 колег по службі, які загинули на його очах, залишився живим. Наразі разом з іншими полоненими він дає свідчення слідчим СБУ", - додали у відомстві.

Як повідомляв УНІАН, російські окупанти не припиняють вчиняти воєнні злочини на території України. Так, в одному з перехоплень української розвідки розмови російського солдата з сестрою, окупант розповів, що застрелив жінку, яка коригувала вогонь для ЗСУ.

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