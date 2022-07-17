Крім того, російський солдат скаржиться на великі втрати серед його батальйону.

Російські окупанти не припиняють вчиняти воєнні злочини на території України. Так, в одному з перехоплень української розвідки розмови російського солдата з сестрою, окупант розповів, що застрелив жінку, яка коригувала вогонь для ЗСУ.

Про це йдеться в аудіоперехопленні, оприлюдненому ГУР Міноборони України.

Російський солдат розповів своїй сестрі, що він перевівся до артилерії, адже його батальйон практично повністю знищили Збройні сили України. За його словами із 300 осіб залишилося всього 15. Окрім того, він заявив, що за ніч рашисти втратили 50 танків: "На моїх очах прям моїх друзів", - плачеться окупант.

Також він розказав, що сам застрелив жінку, яка наводила вогонь ЗСУ по російських позиціях.

Окупант поскаржився, що не міг через це заснути, однак його втішали інші солдати, що він все зробив правильно.

Крім того, окупант похизувався, що вбив чоловіка, який на колінах благав його не робити цього.

Нагадаємо, в одному з нещодавніх перехоплень СБУ мовиться, що окупанти влаштовують між собою п'яні перестрілки та продають техніку. А в так званій "ДНР" на війну мобілізували 19-річного хлопця з зором мінус сім.

Тим часом ЗСУ "відкобзонили" вже понад 38 тисяч російських військових, які прийшли захоплювати українські землі.

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