Як відомо, ЗСУ збили черговий російський літак вчора, 1 березня.

Відео, яке поширилося соцмережами, де начебто горить російський збитий літак Су-34 в районі Маріуполя, виявилося фейком. Відомо, що такі кадри опублікував Telegram-канал "Маріуполь. Спротив".

Відео було оприлюднено ще 28 лютого, на ньому насправді горіла трава.

Раніше в Telegram-каналі опублікували відео та заявили, що на ньому начебто палає російський винищувач, який ЗСУ збили 1 березня.

"Бум. Наші повернулись з пошуку. Що скажемо: ми знайшли вчора ту кляту Сушку", - додали у повідомленні.

Також таке відео поширив і командувач Повітряних Сил ЗСУ Микола Олещук.

"Ось він - збитий Су-34 вранці 1 березня 2024 року на Маріупольському напрямку! Не завжди вдається порадувати вас такими відео, адже Повітряні Сили ведуть бойову роботу на великих дистанціях! Перевірено, візуально підтверджено!" - написав він.

Збиття російських літаків

Речник Повітряних Сил Юрій Ігнат заявив, що за 13 днів ЗСУ вдалося знищити 13 російських літаків. За його словами, Україна має зброю, яка здатна збивати ворожу авіацію на великій відстані.

Своєю чергою в Міноборони України повідомили, що за цей період ЗСУ знищили десять ворожих винищувачів-бомбардувальників Су-34, два винищувачі Су-35 та один літак далекого радіолокаційного виявлення й управління А-50.

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