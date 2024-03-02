Літак впав на околиці автомобільної дороги та продовжував палати.

Агенти партизанського руху "Маріупольський спротив" опублікували відео з місця знищення російського Су-34.

Як зазначається у Telegram-каналі "Маріупольського спротиву", ЗСУ "приземлили" цей винищувач вчора, 1 березня. Палаючий літак вдалося знайти доволі оперативно.

"Бум. Наші повернулись з пошуку. Що скажемо: ми знайшли вчора ту кляту Сушку", - йдеться у повідомленні.

Росія втрачає "пташки"

З початку року ЗСУ збили 11 російських винищувачів Су-34. З таким успіхом анігіляції російської тактичної авіації у РФ вичерпається ресурс Су-34 через місяці-два, прогнозує військово-політичний оглядач Олександр Коваленко.

Як заявили в Повітряних силах ЗСУ, майже щоденне збиття російських літаків стало можливим завдяки отриманню "додаткових інструментів":

У лютому Повітряні Сили Збройних сил України збили 13 російських літаків - десять ворожих винищувачів-бомбардувальників Су-34, два винищувачі Су-35 і один літак далекого радіолокаційного виявлення й управління А-50. Вчора було збито Су-34.

При цьому в Повітряних силах Збройних сил України обіцяють вражати частіше бойові літаки російських загарбників. Там додали, що в України з'являється більше засобів для того, щоби діставати ворога на дальніх підступах.

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