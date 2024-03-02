Бомбардувальник збили, коли він намагався атакувати позиції ЗСУ керованими авіабомбами.

Вчора, 1-го березня, близько 09:00 на східному напрямку ЗСУ знищили ворожий винищувач-бомбардувальник Су-34.

Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, літак намагався завдати удару по наших позиціях керованими авіабомбами.

Зазначається, що цієї ночі ворог атакував Україну трьома керованими авіаційними ракетами Х-59/Х-35 з окупованої частини Херсонської і Донецької областей та 17-ма "шахедами" з Приморсько-Ахтарська РФ та Балаклеї захопленого Криму.

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"До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України. В результаті бойової роботи протиповітряною обороною знищено 14 "шахедів" у межах Одеської, Миколаївської, Запорізької, Харківської, Сумської, Дніпропетровської областей. На жаль, внаслідок влучань та падіння уламків на Одещині та Харківщині є загиблі та постраждалі. Співчуття рідним та близьким", - написали у відомстві.

Знищення російської авіації

Як повідомляло Міноборони, у лютому Повітряні Сили Збройних сил України збили 13 російських літаків - десять ворожих винищувачів-бомбардувальників Су-34, два винищувачі Су-35 і один літак далекого радіолокаційного виявлення й управління А-50.

При цьому в Повітряних силах Збройних сил України обіцяють вражати частіше бойові літаки російських загарбників. Там додали, що в України з'являється більше засобів для того, щоби діставати ворога на дальніх підступах.

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