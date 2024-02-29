Одна з причин такої кількості збитих бортів полягає і в активності російської авіації.

За останні 13 днів Україна знищила 13 російських літаків. У ЗСУ є зброя, здатна діставати їх на великій відстані, заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

"Варто б уже зробити висновки, що нема чого тут літати в нашому повітряному просторі, тероризувати наше населення, завдавати ударів керованиими бомбами, ракетами різних типів. Звичайно, такий великий відсоток збиття – через активність ворожої авіації. Ну і через те, що в нас є певне озброєння, яким ми можемо їх діставати на тому чи іншому напрямку і на великій відстані", – наголосив Ігнат в ефірі програми "Лінія фронту".

Він зауважив, що ворожі літаки як працювали, так і працюють, не підлітаючи близько до лінії бойового зіткнення. Проте на них "очікують сюрпризи" і на дальніх підступах.

Відео дня

"Навіть якщо вони не підлітають занадто близько. Але деякі нахабніють і підлітають, і отримують результати "Вєчного польота, братья", як там пишуть. Дійсно, це для нас дуже серйозний результат. Це психологічний тиск на ворога, безпосередньо на льотний склад. Навіть якщо вдалося уникнути нашої ракети – таке трапляється – в інший раз пілот буде значно і значно обережнішим, а можливо і відмовиться виконувати завдання. Можуть бути і такі випадки", – констатував він.

Збиття літаків РФ

За останні кілька днів Україна збила вже 13 російських літаків. Тільки за поточну добу було знищено три ворожі борти. Так, 29 лютого вночі Сили оборони збили один ворожий двомісний винищувач-бомбардувальник Су-34.

Вже вдень стало відомо про збиття ще двох російських літаків. Близько 9:00 на Авдіївському та Маріупольському напрямках було знищено два Су-34 окупантів, повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

Вас також можуть зацікавити новини: