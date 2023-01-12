Секретар РНБО вважає, що після чергової конференції у форматі "Рамштайн", крім танків, Україні дадуть ще "багато цікавих речей".

В України буде достатньо зброї, як для того, щоб тримати оборону, так і для того, щоб переходити в наступ.

Про це повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов в ефірі телемарафону. "Зброї буде достатньо для того, щоб ми тримали оборону і для того, щоб ми переходили в наступ", - акцентував Данілов.

Він вважає, що після чергового засідання Контактної групи з питань оборони України ("Рамштайн"), крім танків, наша країна отримає ще "багато цікавих речей". "Дякуючи всім партнерам, ми тримаємо на сьогоднішній день ситуацію. Будуть не тільки танки, я думаю, що буде ще багато цікавих речей, про які ми будемо дізнаватись після проведення наступного "Рамштайну", - акцентував Данілов.

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За його словами, заява президента Польщі про надання Україні роти танків Leopard - важливий крок у контексті передачі танків іншими країнами.

"До цього часу важкі танки нам не передавали від слова - зовсім. І головне було для нас, і для нашого президента, який опікується цим питанням 24 години на добу, щоб був початок... І те, що вчора відбулось у місті Лева, заява президента Польщі - це дуже важливий крок для того, щоб це питання зрушило з мертвої точки. Ви знаєте, що ми просили ці танки ще починаючи з літа. Зараз прийшов час, коли ми їх врешті-решт почнемо отримувати. Ще раз наголошую, мова не про кількість - мова про початок. Скільки їх буде – головне, щоб їх почали надавати, а потім партнери, я більш ніж впевнений, будуть долучатись до цього процесу. І їх буде достатньо для того, щоб ми перемогли нашого ворога на полі бою", - підкреслив Данілов.

Також секретар РНБО зазначив, що є країни, які дуже потужно допомагають Україні, але не хочуть це розголошувати, і закликав обережніше ставитися до звинувачень на адресу тих чи інших держав щодо відсутності допомоги.

"Кожна країна самостійно вирішує, яку інформацію давати про допомогу нам зброєю… Ми не наголошуємо певні країни, які нам допомагають доволі потужно, але вони прийняли рішення, що це не має бути публічно в ефірах. Пройде війна, коли буде писатись історія про цю війну, я думаю, ми дуже багато цікавих речей дізнаємося про тих людей, про ті країни, які нам допомагали, але про це вголос не говорили з різних причин", - пояснив Данілов.

Що таке Рамштайн

Як повідомляв УНІАН, найближче засідання Контактної групи з питань оборони України ("Рамштайн") відбудеться 20 січня.

3 січня заступник керівника Офісу президента, дипломатичний радник глави держави Андрій Сибіга заявив, що за результатами так званого "Рамштайн-8" слід очікувати на рішення про максимальне посилення бойового потенціалу Збройних сил України.

4 січня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прогнозував, що незабаром Збройні сили України отримають від партнерів нову броньову та вогневу міць, у тому числі танки.

10 січня генсек НАТО Єнс Столтенберг сказав, що міністр оборони України Олексій Резніков на найближчому засіданні Контактної групи з питань оборони України (так званий "Рамштайн-8") повідомить про озброєння, якого потребує Україна.

11 січня під час візиту у Львів президент Польщі Анджей Дуда оголосив про передачу Україні роти танків Leopard. Як повідомив польський лідер під час спільного брифінгу з президентами України Володимиром Зеленським та Литви Гінатасом Наусєдою, роту танків передадуть в рамках міжнародної коаліції.

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