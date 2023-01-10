Еллвуд додав, що Україні також слід дозволити приєднатися до Об’єднаних експедиційних сил.

Британський депутат та голова спецкомітету з оборони в Палаті громад Сполученого Королівства Тобіас Еллвуд заявив, що Велика Британія має "обов'язково" постачати ЗСУ танки.

"Це наша війна, але ми залишили воювати українців. Тут справа не лише у моралі, а в тому, що Росія зараз просуває це проти всього Заходу, тому я дуже вітаю той факт, що ми зараз думаємо про відправлення основних бойових танків. Це показує, наскільки далеко ми зайшли в нашій готовності дивитися Путіну в очі і не лякатися його риторики. І ми нарешті надсилаємо це вкрай необхідне серйозне обладнання Україні", – зазначив він в ефірі програми "World at One" на "ВВС Radio 4".

За словами Еллвуда, Захід має визнати, що "ми не маємо залишати це на українців", і що "ми маємо бути впевненішими в собі, щоб протистояти" російському диктатору Володимиру Путіну. Він наголосив, що світ має ухвалювати сміливі стратегічні рішення для підтримки України, а не "нерішуче пробиратися вперед".

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"Ми повинні зробити крок вперед. НАТО, по суті, опинилося на лаві запасних. Ми повинні зробити набагато більше, щоб загасити цю пожежу, але ми цього не робимо. Крім того, ви також знаєте, що стосується стратегії, ми повинні прагнути створити збройовий завод, наприклад, у східній Польщі, щоб вони (Україна) могли закуповувати власне обладнання", – зазначив британський політик.

Еллвуд додав, що Україні також слід дозволити приєднатися до Об’єднаних експедиційних сил.

Військова допомога Великої Британії Україні

9 січня 2023 року стало відомо, що Велика Британія вперше розглядає можливість постачання танків для України. Йдеться про основні танки британської армії Challenger 2.

В Міністерстві оборони Великої Британії наголосили, що у 2023 році військова допомога Україні може перевищити минулорічний рівень. Там зазначили, що відданість Україні залишається непохитною.

Наприкінці 2022 року Британія передала Україні понад 1 000 металошукачів VALLON і 100 комплектів для знешкодження бомб, щоб допомогти розмінувати поля та зробити безпечними відвойовані у російських загарбників території, цивільні будинки та інфраструктуру.

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