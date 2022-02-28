Геннадія Мацегору підозрюють у державній зраді.

Затримано мера Куп'янська Харківської області Геннадія Мацегору. Його підозрюють у державній зраді.

Про це повідомляє "Україна 24".

За даними каналу, мера-зрадника спіймали разом із силовими керівниками міста. Наразі вони на території вільної України.

Здача Куп'янська

27 лютого куп’янський міський голова запропонував командуванню збройних сил РФ надати підтримку та матеріальне забезпечення. Мер забезпечив загарбників транспортом, житлом, пальним та їжею.

Через його дії територія українського Куп’янська вийшла з адміністративного підпорядкування органів державної влади України.

Сьогодні, 28 лютого, генпрокурорка Ірина Венедіктова заявила, що Мацегору підозрюють у державній зраді. Прокуратура миттєво відреагувала на його злочинні дії.