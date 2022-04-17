Президент Володимир Зеленський обговорив питання меморіалізації того, що українці пережили під час цієї війни.
Про це голова держави сказав у відеозверненні.
"Також обговорили й питання меморіалізації того, що українці пережили під час цієї війни. Обговорили, як зберегти частинки цього досвіду, щоб він завжди нагадував усім поколінням наших людей, від якої жорстокої й безглуздої навали Україна змогла відбитися. Як один з прикладів, готується проект меморіального комплексу, який розповість історію зруйнованого мосту в Київській області, який з'єднував Ірпінь та Бучу з Києвом", - сказав він.
За його словами, це буде історією людей, які рятувалися цим мостом та цією дорогою в Київ від російських загарбників.
Нагадаємо, Зеленський повідомив про заплановані етапи забезпечення українців житлом.