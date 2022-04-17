За його словами, обговорено питання, як зберегти частинки цього досвіду, щоб він завжди нагадував усім поколінням наших людей.

Президент Володимир Зеленський обговорив питання меморіалізації того, що українці пережили під час цієї війни.

Про це голова держави сказав у відеозверненні.

"Також обговорили й питання меморіалізації того, що українці пережили під час цієї війни. Обговорили, як зберегти частинки цього досвіду, щоб він завжди нагадував усім поколінням наших людей, від якої жорстокої й безглуздої навали Україна змогла відбитися. Як один з прикладів, готується проект меморіального комплексу, який розповість історію зруйнованого мосту в Київській області, який з'єднував Ірпінь та Бучу з Києвом", - сказав він.

За його словами, це буде історією людей, які рятувалися цим мостом та цією дорогою в Київ від російських загарбників.

Нагадаємо, Зеленський повідомив про заплановані етапи забезпечення українців житлом.

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