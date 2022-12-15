Російські окупанти не спроможні здолати українську армію, і тому фізично знищують кожне місто і село на Донбасі.

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що на Донбасі тривають жорстокі російські атаки і окупанти кидають у наступ усе, що мають.

"Сьогодні на Донбасі, як і в усі попередні тижні, продовжуються жорстокі російські атаки. Окупанти кидають у наступ усіх і усе, що тільки мають. Вони не можуть здолати нашу армію, а тому фізично знищують кожне місто і село, щоб не було жодних будівель, жодних навіть стін, які можна використовувати для будь-якої оборони", - заявив Зеленський у вечірньому зверненні до українців.

Він розповів про єдиний шлях, як це припинити.

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"Це - відтискати крок за кроком російських терористів з нашої української землі. Це - продовжувати тиск на Росію. Це - шукати нові й нові способи притягнути до відповідальності кожного російського терориста, кожного російського олігарха, який допомагає державі-терористу і усім російським посадовцям, і пропагандистам. Притягнути до відповідальності за усе те, що вони роблять проти України, проти свободи як такої", - сказав Зеленський.

Ситуація на Донбасі: подробиці

9 грудня президент України Володимир Зеленський, говорячи про ситуацію на фронті, зазначив, що вона залишається дуже важкою на ключових напрямках на Донбасі – Бахмут, Соледар, Мар'їнка, Кремінна.

10 грудня речник східного угруповання військ Збройних сил України Сергій Череватий заявив, що зараз Донбас – це головний фронт боротьби за незалежність України.

Він зазначив, що головні свої зусилля ворог зосереджує на Бахмутському та Авдіївському напрямках, там щодоби відбуваються атаки, штурмові дії, противник використовує всі види артилерії, реактивні системи залпового вогню та авіацію.