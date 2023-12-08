Глава держави наголосив, що хоч би як це було складно - треба проявляти силу.

Президент України Володимир Зеленський наголошує, що одне з головних завдань Сил оборони на цю зиму - не дати російським загарбникам перехопити ініціативу і укріпитися. Про це глава держави сказав у вечірньому зверненні до українців за підсумками проведення Ставки Верховного головнокомандувача.

"Завдання нашої держави – і зараз, узимку, хоч би як це було складно, – проявляти силу й не давати ворогу перехопити ініціативу, не давати їм укріпитися. Я дякую всім, чиї дії забезпечують саме це для України – нашу можливість робити свої кроки. Хочу сьогодні особливо відзначити воїнів, які проявили себе найбільше – і зараз, у боях і взимку, і цієї осені", - наголосив Зеленський.

Президент додав, що на засіданні Ставки з доповідями щодо оперативної ситуації виступили Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний та командувачі, відповідальні за різні оперативні напрямки. "Купʼянськ, Лиман та всі донецькі напрямки, південь. Я дякую всім солдатам і командирам за стійкість, відвагу", - сказав Зеленський.

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