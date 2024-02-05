Армія має потребу у сучасній техніці.

На російсько-українському фронті склалася патова ситуація, Україні потрібні сучасні технічні засоби. Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю італійському Rai1.

"Щодо війни на фронті - це патова ситуація, це факт, бо були затримки з технікою, а затримки означають помилки. Ми воюємо проти терористів, які мають одну з найбільших армій у світі, боєприпасів не вистачає, але потрібні сучасні технічні засоби", - сказав голова держави.

Водночас військово-морська операція України має позитивні результати, зазначив Зеленський. "Росія втратила багато кораблів, а в Чорному морі нам вдалося побудувати зерновий коридор, тож ця прагматична частина операції, що має вплив на економіку, була проведена позитивно", - додав він.

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Ситуація на фронті: останні новини

За даними Генерального штабу Збройних сил України, від початку повномасштабної війни російська армія втратила вже близько 388 тисяч 750 солдатів.

Протягом останньої доби на фронті відбулось 59 бойових зіткнень, окупанти завдали 32 авіаційних удари та здійснили 37 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

Внаслідок російських обстрілів є поранені серед цивільного населення, також зафіксовано руйнування житлових будинків та іншої цивільної інфраструктури.

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