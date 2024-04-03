Глава держави наголосив, що засудження міжнародними організаціями атак Росії по Україні не призвели до зменшення їх кількості.

Президент Володимир Зеленський прокоментував реакцію міжнародних організацій щодо ударів по російських нафтопереробних заводах та інших важливих об'єктах. Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час спільної заяви з президентом Фінляндії Александром Стуббом в Києві.

"Дуже дякуємо різним міжнародним організаціям, які постійно щось засуджують. Це дуже важливо, що вони дійсно засуджують і фокусуються на ударах по Україні. Також деякі підіймають питання щодо ударів по НПЗ (на території РФ), на тимчасово окупованих територіях, де є інфраструктурні об’єкти, так і по військових аеродромах РФ і на захоплених українських територіях", – сказав він.

Зеленський наголосив, що цим організаціям можна відповісти дуже просто. За його словами, агресор розуміє тільки мову сили.

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"Мені здається, для того, щоб в кінці кінців зрозуміти як вижити в Харкові, як людям жити без світла без води, треба, напевно, приїжджати, дивитися, а потім вже щось засуджувати або ні. Росія окрім сили нічого не розуміє", – сказав Зеленський.

Також глава держави наголосив, що засудження такими організаціями атак Росії по Україні не призвели до зменшення їх кількості.

Президент Фінляндії також прокоментував такі удари по російських об'єктах, зазначивши, що "війна – це супутні збитки ".

"Росія розуміє тільки такий спосіб, тільки таку мову", – заявив Стубб.

Удари українська дронів по території РФ

Як повідомляв УНІАН, російські окупанти ретельно приховували завод зі збірки дронів, який 2 квітня було атаковано Головним управління розвідки Міністерства оборони України. Завод від нашої держави розташований на відстані тисяча кілометрів – у Татарстані.

Також 2 квітня відбулася атака на нафтопереробний завод у російському Татарстані. Це спільна операція Служби безпеки України та ГУР Міністерства оборони України.

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