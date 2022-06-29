Кремль будь-які спроби діалогу та умиротворення сприймає тільки як слабкість і страх.

Президент України Володимир Зеленський наголошує, що Росія розуміє лише силу і це чітко видно в тих районах України, де армія агресора отримала жорстку відсіч.

Про це глава Української держави сказав у своєму виступі-зверненні на самміті НАТО у Мадриді.

"Поки демократичні держави закликали російське керівництво до розуму та моралі, Росія накопичувала силу й ракети. Ви, демократичні лідери, закликали її поважати міжнародне право, а тирани розуміють силу й лише силу! І це чітко видно в тих районах України, де російська армія отримала жорстку відсіч", - зазначив Зеленський.

Він додав, що керівництво Росії публічно заявило, що правил життя їх навчало ленінградське підворіття.

"Там будь-які спроби діалогу та умиротворення сприймаються тільки як слабкість і страх. Там нікому не зателефонуєш, щоб поговорити, коли треба бити у відповідь. Там або ти б’єш, або ти програв. Російська держава саме так зараз бачить світ. І не можна ігнорувати це бачення, не можна ігнорувати її справжні цілі. Потрібно на них відповідати. І я впевнений, ви всі знаєте, як відповідати", - звернувся президент України до лідерів країн НАТО.

Зеленський підкреслив, що цілі України абсолютно збігаються з цілями Альянсу.

"Ми зацікавлені в безпеці та стабільності на Європейському континенті та у світі. Ми зацікавлені, щоб життя народів визначалося не горезвісною мюнхенською промовою одного лідера, а міжнародним правом. Ми зацікавлені, щоб не було жодних "сірих" зон і територій тотальної війни, де не залишається нічого, крім руїн. Так само ви в цьому зацікавлені", - зазначив він.

За його словами, допомогти Україні зараз закінчити цю війну перемогою на полі бою, тобто дати реально сильну відповідь на дії Росії – це те, що потрібно і Україні, і всьому Альянсу, і усій євроатлантичній спільноті. "Якщо ви справді визначаєте Росію своєю головною загрозою, ви маєте повністю підтримати її головну, першу мішень. Це не війна Росії лише проти України, це війна за право диктувати умови у Європі. За те, яким буде майбутній світовий порядок. Тому підтримати саме Україну й саме зараз зброєю, фінансами й політично, такими санкціями проти Росії, які зупинять її здатність оплачувати війну, – це абсолютна необхідність", - заявив Зеленський.

Він у чергове наолосив, що Україні потрібна сучасна протиракетна й протиповітряна оборона, які мають країни НАТО.

"Надавши їх нам, ви можете повністю зламати тактику Росії зі знищення міст і терору проти цивільного населення України. Це фундаментальна річ. Відстань від Києва до Мадрида менша, ніж дальність тих ракет, які застосовуються сьогодні проти нас. Хіба може одна держава відповісти на таку загрозу без допомоги партнерів? Ви можете надати цю допомогу. І ми вдячні за ту допомогу, яку ви вже надали", - сказав президент України.

Як повідомляв УНІАН, президент Зеленський переконаний, що завдяки сьогоднішньому саміту НАТО почнеться нова історія організації Північноатлантичного договору.

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