В часи надзвичайно агресивного Кремля світу потрібен надзвичайно сміливий Альянс.

Президент України Володимир Зеленський переконаний, що завдяки сьогоднішньому саміту НАТО почнеться нова історія організації Північноатлантичного договору.

Про це він сказав у своєму виступі-зверненні на саміті НАТО у Мадриді.

Зеленський сказав, що цей саміт НАТО стане визначальним і переломним.

"Сьогодні справді починається нова історія. Не тільки для східного флангу НАТО, а й для всього Альянсу. Для всієї євроатлантичної спільноти. В часи надзвичайно агресивного Кремля світу потрібен надзвичайно сміливий Альянс. І я впевнений, що результати саме цього саміту і яким буде майбутнє НАТО, покаже за рік наступний саміт. І моє звернення до вас на наступному саміті Альянсу, наступного року – за моєю безпосередньою участю, а не ось так, в режимі онлайн-включення – буде свідченням нашої спільної перемоги", - зазначив президент України.

Разом з тим, за словами Зеленського, наступного року може бути і інша, гірша ситуація, якщо під обстрілами Росії буде не лише Україна, а й кілька інших держав–членів Альянсу, що є цілком можливим.

" І тоді це буде наш спільний провал – України й НАТО. Усі ви прекрасно усвідомлюєте, якими насправді є цілі Росії. Не один рік вона погрожувала розпочати війну, якщо Україна вступить до НАТО. Але Україна не в НАТО, а повномасштабна війна Росії проти нашої держави триває вже 126 днів – після восьми років війни на Донбасі. Тож чому десятиліттями всі вірили, що саме НАТО своїми діями нібито може спровокувати Росію на щось?" - наголосив Зеленський.

Український президент наголосив, що цілі Росії відомі і очевидні.

"Російське керівництво бачить світ по-іншому. Не так, як ви. Вони дивляться, наприклад, на Литву не як на члена вашого Альянсу, а як на республіку Радянського Союзу. Для нас вона незалежна держава і вже давно колишня республіка СРСР. Для нас це минуле, а вони розглядають її як можливе майбутнє, вони знову хочуть її поневолити. Вони так дивляться. І так само – на кожну державу, яка є сусідкою Росії. На кожну державу, яка була колись у сфері впливу Москви", - сказав Зеленський.

Він підкреслив, що тільки зараз Альянс планує визначити Росію своєю головною загрозою, а для Росії НАТО ворог уже дуже давно.

"І на цьому побудована ідеологія Росії, це відбивається на сто відсотків у її пропаганді, це її завдання – зламати вас, тиснути на вас. І дивує, що триває робота пропагандистів, російського телебачення у деяких ваших державах! Це не про свободу слова. Це конкретна підготовка війни проти вас, причому всередині ваших держав", - заявив Зеленський.

Як повідомляв УНІАН, 28 червня президент України Володимир Зеленський провів розмову із генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Він наголосив на важливості потужної протиракетної оборони для України для запобігання російським терактам.

Столтенберг запевнив у збільшенні підтримки України на саміті Альянсу, який відбудеться у Мадриді 29-30 червня.

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