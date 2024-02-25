За словами президента, зараз триває аудит української лінії оборони.

Президент України Володимир Зеленський під час прес-конференції відповів на запитання журналіста стосовно будівництва фортифікаційних споруд на фронті.

"Зараз за це будуть відповідати Головнокомандувач та Міністр оборони України. Для цього і робиться аудит. Після того, як його зроблять, ми побачимо слабкі місця. До речі, наскільки мені відомо, що на Куп'янському напрямку, в "Хортиці" (група військ ЗСУ - УНІАН), у нас усе це було зроблено на досить високому рівні. І це береться за приклад для інших напрямків", – сказав президент.

Лінія оборони України: що треба знати

Раніше іспанське видання El Mundo повідомляло, що Україна перейшла до розробки оборонної стратегії. Серед одного з пунктів – будівництво власної лінії оборони, яка буде схожа до тієї, яку використала Росія на Півдні, аби зупинити український контрнаступ.

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На думку співробітника аналітичного центру Royal United Services Institute Едварда Арнольда The Telegraph, ЗСУ використовують незвичайну тактику на фронті. Зокрема, Україна утримує оборонні рубежі і одночасно веде контрнаступ в надії знайти слабкі місця, які можуть привести до краху оборонних ліній ворога.

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