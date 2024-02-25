За його словами, мова йде про зменшення кількості міністерств, міністрів, більш скоординоване управління.

Президент Володимир Зеленський заявив, що згодом можливе скорочення управлінського апарату через дефіцит коштів на його фінансування. Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив під час прес-конференції.

"Коли ми говоримо про перезавантаження (у владі - УНІАН), це залежить від деяких речей. У нас є ця розмова з прем'єр-міністром, і вона базується виключно на дефіциті грошей. Якщо відповідний дефіцит продовжуватиметься, ми будемо робити все, щоб інфраструктура, і це не тільки про Кабінет міністрів йдеться, щоб інфраструктура управління нашої держави зменшилась. Є такий формат, ми до нього підготовлені", - сказав Зеленський.

За його словами, мова йде про зменшення кількості міністерств, міністрів, більш скоординоване управління.

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"Тут у нас є абсолютно відкритий діалог, і ми до цього готові. Я думаю, що показником буде розуміння, що ми будемо мати навесні, трішечки пізніше, місяць-два, і будемо все розуміти. Теж саме і армія. Щодо армії, ми чекаємо на аудит, який мають провести Міноборони, головком спільно з Генштабом. Там також відповіді на ці запитання", - розповів глава держави.

Зміни у керівництві ЗСУ

8 лютого президент Украъни Володимир Зеленський звільнив Валерія Залужного і призначив нового головнокомандувача ЗСУ. Ним став генерал-полковник Олександр Сирський.

Президент зазначив, що провів десятки розмов із командирами різного рівня, зокрема з бригадними генералами Андрієм Гнатовим, Михайлом Драпатим, Ігорем Скибюком та полковниками Павлом Палісою і Вадимом Сухаревським.

Також було призначено нового командувача Сухопутних військ ЗСУ. Ним став генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

Посада стала вакантною після того, як Сирський був призначений головнокомандувачем ЗСУ.

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