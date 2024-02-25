Президент Володимир Зеленський заявив, що згодом можливе скорочення управлінського апарату через дефіцит коштів на його фінансування. Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив під час прес-конференції.
"Коли ми говоримо про перезавантаження (у владі - УНІАН), це залежить від деяких речей. У нас є ця розмова з прем'єр-міністром, і вона базується виключно на дефіциті грошей. Якщо відповідний дефіцит продовжуватиметься, ми будемо робити все, щоб інфраструктура, і це не тільки про Кабінет міністрів йдеться, щоб інфраструктура управління нашої держави зменшилась. Є такий формат, ми до нього підготовлені", - сказав Зеленський.
За його словами, мова йде про зменшення кількості міністерств, міністрів, більш скоординоване управління.
"Тут у нас є абсолютно відкритий діалог, і ми до цього готові. Я думаю, що показником буде розуміння, що ми будемо мати навесні, трішечки пізніше, місяць-два, і будемо все розуміти. Теж саме і армія. Щодо армії, ми чекаємо на аудит, який мають провести Міноборони, головком спільно з Генштабом. Там також відповіді на ці запитання", - розповів глава держави.
Зміни у керівництві ЗСУ
8 лютого президент Украъни Володимир Зеленський звільнив Валерія Залужного і призначив нового головнокомандувача ЗСУ. Ним став генерал-полковник Олександр Сирський.
Президент зазначив, що провів десятки розмов із командирами різного рівня, зокрема з бригадними генералами Андрієм Гнатовим, Михайлом Драпатим, Ігорем Скибюком та полковниками Павлом Палісою і Вадимом Сухаревським.
Також було призначено нового командувача Сухопутних військ ЗСУ. Ним став генерал-лейтенант Олександр Павлюк.
Посада стала вакантною після того, як Сирський був призначений головнокомандувачем ЗСУ.
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