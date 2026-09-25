Зеленський розкрив, чи планує Україна відправляти свої війська до НАТО в разі нападу РФ

Україна пропонує партнерам Drone Deal, в якому зокрема йдеться і про обмін досвідом.

РФ продовжуватиме гібридні атаки проти різних країн, зокрема й членів НАТО. Однак вона не буде обмежуватися лише альянсом. Про це в спілкуванні з журналістами заявив президент України Володимир Зеленський, відповідаючи на питання про те, чи змінилася його позиція щодо відправки українських військ до НАТО в разі нападу РФ.

"Ми бачимо з вами, що є гібридні атаки, є дронові атаки проти Молдови, яка не є членом НАТО, є проти Німеччини, є Румунія. Ми запропонували різним країнам нашу допомогу. Безумовно, передусім тим країнам, які допомагають нам під час війни", – сказав Зеленський.

Він зазначив, що Україна готова ділитися своїм досвідом у протистоянні російській загрози з тими країнами, з якими було підписано Drone Deal.

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"Drone Deal, коли ми говоримо про цей документ двосторонній, це не залежить від того, чи це є країна НАТО, чи це не є країна НАТО. Головне, що це є наш партнер. Так ось Drone Deal, коли ми підписуємо, там не тільки про продаж дронів або ракет. Так, це важливо, але також це обмін досвідом, як ми на Близький Схід відправляли своїх спеціалістів, як ми допомагали захищати критичні об'єкти", – додав Зеленський.

Напад РФ на НАТО: що відомо

Нагадаємо, раніше європейська розвідка повідомила про те, що РФ готується напасти на НАТО вже за кілька місяців. Серед ймовірних сценаріїв називають обмежене вторгнення, провокації під чужим прапором або масштабну кампанію з метою впливу.

Водночас Reuters раніше повідомляло, що ЄС недостатньо швидко та ефективно переозброюється для того, щоб до 2030 року бути готовим до оборони від Росії. Зазначається, що для цього ЄС треба усунути низку проблем, зокрема в ППО та ПРО, а також у наземних бойових діях, ВМС, запасах боєприпасів та БПЛА.

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