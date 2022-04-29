Зеленський розуміє, що Україні потрібний президент воєнного часу.

Володимир Зеленський не жалкує про вибір, який зробив три роки тому, збираючись балотуватися на пост президента.

Про це пише Time.

Журналіст зауважив, що зовні Зеленський сильно змінився. На його обличчі з’явилися нові зморшки і він більше не шукає очима своїх радників, обмірковуючи відповідь на запитання.

"Я став старшим. Постарів від цієї мудрості, якої ніколи не бажав. Це через кількість загиблих і тортури, вчинені російськими солдатами. Така ось мудрість. Чесно кажучи, ніколи не ставив за мету здобути ці знання", — сказав він.

Журналіст спитав, чи жалкує Зеленський про вибір, який зробив три роки тому, збираючись балотуватися на пост президента. "Ані секунди", — парирував він.

"Він не знає, чим закінчиться війна і як в історії залишиться його місце в ній. Наразі він знає лише те, що Україні потрібний президент воєнного часу. І саме цю роль він має намір зіграти", — підсумував автор репортажу.

Також стало відомо, що на початку війни російські війська здійснили дві спроби штурму резиденції президента України Володимира Зеленського. Військові повідомили, що російські ударні групи десантувалися у Києві, щоб убити чи захопити президента та його родину. Зеленський пізніше підтвердив, що його дружина та діти на той час усе ще були там.

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