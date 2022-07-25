Російські війська 23 липня завдали удару по Одеському порту крилатими ракетами типу "Калібр".

Домовленості в Стамбулі про часткове розблокування українських портів не означають покращення безпекової ситуації для одеситів.

Про це в ефірі інформаційного телемарафону повідомив спікер очільника Одеської військової адміністрації Сергій Братчук.

"Деяка частина населення, чомусь, прийняла домовленості як те, що буде послаблено мінно-вибухову безпеку. Цього не буде, тому заборона відвідувати пляжі чорноморського узбережжя, купатися в морі залишається актуальною. Я особливо хочу це підкреслити. Шлях (для експорту зерна - УНІАН) буде технічний і тільки для кораблів", - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, 22 липня у Стамбулі підписано угоди щодо розблокування трьох українських портів - "Одеса", "Чорноморськ" і "Південний" - для вивезення на експорт зерна та іншої сільськогосподарської продукції.

Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков і міністр оборони Росії Сергій Шойгу підписали окремі однакові угоди з ООН і Туреччиною.

Контроль за портами "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний" повністю залишається за українською стороною.

Вже наступного дня після підписання Угоди російські війська атакували Одесу чотирма ракетами. В результаті обстрілу є поранені, пошкоджена інфраструктура Одеського морського торгового порту. Коли російські ракети атакували порт, там чекало на відправлення зерно, але сховище з зерном не постраждало.

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