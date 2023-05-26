Загарбники під виглядом "контрдиверсійних заходів" обшукують і грабують приватні будинки.

Російські військові мародерять на окупованій частині Донецької області, і зокрема забирають у громадян телефони і машини.

Про це йдеться в Оперативній інформації Генерального штабу ЗСУ у соціальній мережі Facebook. Зокрема, до тимчасово захопленої Новопетриківки Донецької області прибули декілька десятків російських військовослужбовців для проведення так званих "контрдиверсійних заходів".

"Загарбники обшукують приватні будинки, вилучають мобільні пристрої, незаконно заволодівають транспортними засобами місцевих жителів. А по великому рахунку - просто грабують громадян", - йдеться у зведенні.

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Війська РФ мародерять в Україні

Як відомо, на початку повномасштабного вторгнення з'ясувалося, що російські війська масово мародерять, відправляючи додому техніку, коштовності та навіть одяг українців.

У квітні минулого року у мережі опублікували 3 години записів з онлайн-камери кур'єрської служби у Мозирі, якою користувалися окупанти.

Коли війська РФ тікають, вони вивозять з комунальних закладів техніку, експонати з музеїв та інше майно.

Нещодавно повідомллялося, що у Голій Пристані з місцевої лікарні вивезли навіть меблі.

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