Група просуватиме зобов’язання, взяті на себе ЄС, США і Британією.

Європейський союз, США і Велика Британія створили Консультативну групу щодо злочинів, пов’язаних зі звірствами (Atrocity Crimes Advisory Group, ACA), для координації зусиль із притягнення до відповідальності винних у воєнних злочинах під час масштабної війни Росії проти України.

Як повідомляє "Радіо Свобода", відповідну заяву поширив Державний департамент США.

"ACA посилить нинішні зусилля ЄС, США і Великої Британії щодо притягнення до відповідальності за звірства в контексті агресивної війни Росії проти України. Група просуватиме зобов’язання, взяті на себе ЄС, США і Британією, щоб продемонструвати міжнародну підтримку й солідарність у цей вирішальний історичний момент для України", – йдеться в повідомленні.

Головною місією ACA буде підтримка підрозділів Офісу генерального прокурора України у розслідуванні воєнних злочинів.

Високий представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель, коментуючи створення групи, заявив, що дуже важливо забезпечити, щоб усі винні у жахливих звірствах, скоєних під час неспровокованої військової агресії Росії в Україні, постали перед судом. "За воєнні злочини не може бути безкарності", - наголосив Боррель.

Держсекретар США Ентоні Блінкен зазначив, що ця ініціатива "прямо підтримуватиме зусилля Офісу генпрокурора з документування, збереження й аналізу доказів воєнних злочинів та інших звірств, скоєних російськими військовослужбовцями в Україні".

Міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс наголосила, що сторони "повні рішучості забезпечити притягнення до відповідальності тих, хто винен у жахливих звірствах, вчинених в Україні".

Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова наголосила, що "є багато доказів" звірств російських військ на території України проти мирного населення, зокрема дітей.

"Створення цієї групи підтримки і поради міжнародних експертів з досвідом роботи в інших міжнародних кримінальних трибуналах і національній кримінально-правовій практиці допоможуть нашій команді в розслідуванні та судовому переслідуванні цих злочинів", – заявила вона.

Як повідомляв УНІАН, 24 травня міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський повідомив, що в Україні зареєстровано більш як 20 тис. воєнних злочинів.