Слідчими Нацполіції задокументовано 13,5 тис. воєнних злочинів.

В Україні зареєстровано більш як 20 тис. воєнних злочинів.

Про це міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський повідомив в ефірі інформаційного телемарафону.

За його словами, війна спонукала до кардинальних змін у підходах та напрямках роботи МВС України.

"Якщо раніше поліція патрулювала вулиці, то сьогодні ми супроводжуємо вантажі, евакуацію, гуманітарні вантажі, чергуємо на блокпостах, ловимо диверсантів та воюємо", - зазначив Монастирський.

Міністр внутрішніх справ повідомив, що співробітники Нацполіції, як і інших правоохоронних органів, працюють над розслідуваннями воєнних злочинів.

"На сьогодні зареєстровано більше 20 тисяч воєнних злочинів, з них понад 13 тис. 500 злочинів зареєстровано саме слідчими Нацполіції. Ми співпрацюємо з іноземними прокурорами, об’єднаними слідчими групами та експертами, але основну частку роботи роблять саме українські правоохоронці. Власне вони і складають основні матеріали для передачі потім в міжнародні інстанції з метою притягнення російських злочинців до відповідальності",- зазначив Монастирський

Міністр внутрішніх справ наголосив на викликах останніх місяців, основним з яких став захист Маріуполя.

"Це дійсно геройство, яке проявлене і закріпиться в історії поколінь, в історії століть нашої держави. Ця мужня команда поліцейських , нацгвардійців, прикордонників, морпіхів, яка поєдналася там заради того, щоб ми тут могли організувати та укріпити оборону країни. Сьогодні ми б’ємося за їх повернення в Україну. Я переконаний, що так і буде, завдяки нашим об’єднаним зусиллям", - підкреслив Монастирський.

Міністр внутрішніх справ також повідомив про зміни у роботі рятувальників з початком бойових дій в країні.

"Якщо раніше рятувальники фактично розбирали завали на окремих пожежах, то сьогодні вони під ракетними обстрілами розбирають завали, достають тіла загиблих і розміновують територію",- сказав він.

Монастирський акцентував, що на всіх деокупованих територіях України найперше завдання – це розмінування.

"Уряд нещодавно вдвічі збільшив кількість піротехніків. Зараз ми працюємо з міжнародними партнерами щодо надання спецтехніки для розмінування. Сьогодні необхідно розмінувати десятки тисяч квадратних кілометрів. Наразі кілька сотень команд піротехніків Національної гвардії, ДСНС, Нацполіції та ЗСУ працюють над тим, щоб розмінувати всю територію України",- сказав Монастирський.

Міністр внутрішніх справ додав, що, попри продовження воєнних дій в Україні, співробітники органів системи МВС продовжують надавати адміністративні послуги щодо автотранспорту, послуги з відновлення паспортів, водійських прав та інших документів.

Крім того, у 12 вишів, підпорядкованих Міністерству внутрішніх справ, триває вступна кампанія.

Нагадаємо, на Київщині затримали можливого диверсанта - у нього знайшли маршрути до РФ і Білорусі.

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