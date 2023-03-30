Серед купи пляшок російські найманці нібито тренують свої стрілецькі навички.

Найманці російської приватної військової компанії (ПВК) "Вагнер" звили собі "гніздо" у погребах Артемівського заводу шампанських вин у Бахмуті (Донецької області). Раніше про те, що бойовики збираються затриматися в українському місті, казав засновник ПВК Євген Пригожин.

Огляд "військового міста" провів російський "кореспондент" видання "Известия" Сергій Прудніков. В кадрі показали штаб, шпиталі та стрільбища, розташовані у винних катакомбах заводу.

В одному з ключових цехів заводу є величезні місткості, в яких донедавна зберігалися тисячі літрів вина, а одна з зал містить готову продукцію: лише на одному стелажі розташовано близько 500 пляшок вина, а там таких серед катакомб - безліч.

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За словами самих "вагнерівців", вони до алкоголю не торкаються та "дегустації" не проводять, а лише іноді використовують пляшки, "які лежать без діла". На них найманці відпрацьовують свої навички стрілянини.

Зазначається, що відповідну базу найманці ЧВК облаштували ще на початку 2023 року. В кадрі також показали бункер зі сталевими дверима й стінами.

Названа приблизна кількість "вагнерівців" під Бахмутом

Нагадаємо, що на днях начальник Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Мілл назвав орієнтовну кількість російських найманців ПВК "Вагнер", які воюють на фронті біля Бахмута (українське місто у Донецькій області).

Він зазначив, що наразі там орієнтовно знаходяться 6 тисяч бойовиків. Ще приблизно 20-30 тисяч складають військові, яких "вагнеровці" тимчасово рекрутували під Бахмут.

Військові експерти кажуть, що російські найманці зазнають на цьому напрямку величезних втрат. За словами Олександра Коваленка, втрати ПВК під Бахмутом можуть призвести до остаточної ліквідації злочинного формування.

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