Експерт припустив, що захисники України можуть відрізати угрупування ворога від його основних сил.

Військовий експерт Defense Express Валерій Рябих описав, які наслідки будуть після руйнації Антонівського моста, який ЗСУ підірвали 19 липня у Херсонській області.

Цитує фахівця "Еспресо".

"Зараз виникає дуже багато питань щодо обстрілу Антонівського мосту. Оскільки дуже швидко зʼявились кадри куди і як потрапили снаряди по мосту. Однак щодо тактичного значення цього мосту, то тут все дуже просто. Антонівський міст є основною лінією постачання для окупантів на лівому березі Дніпра. Вони знаходяться під прицілом Збройних сил України. ЗСУ дуже успішно знищують склади та командні пункти в тилу ворога. Тому можна говорити, що українські війська готують зону забороненого доступу на цьому напрямку", - наголосив Рябих.

Експерт припустив, що захисники України можуть відрізати угрупування ворога від його основних сил.

"Якщо окупанти на лівому березі Дніпра не покинуть нашу територію, то вони можуть бути відрізані від основних сил. ЗСУ про це їм натякають, вдаривши по Антонівському мосту. Росіянам слід подумати про "жест доброї волі" на цьому напрямку і покинути нашу територію. Якщо ЗСУ знищать Антонівський міст, то окупанти на лівому березі Дніпра незабаром будуть знищені", - додав Рябих.

Раніше полковник запасу ЗСУ Олег Жданов дав відповідь, чи будуть рашисти штурмувати Харків.

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