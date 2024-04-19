За даними російських ЗМІ, ще двох членів екіпажу, які встигли катапультуватися, вже ушпиталили.

Внаслідок операції зі знищення російського бомбардувальника-ракетоносця Ту-22М3 у Ставропольському краї РФ було ліквідовано одного пілота.

Як повідомляє пропагандистське "РИА-Новости" з посиланням на губернатора регіону, на місці падіння військового літака продовжуються пошуки ще одного члена екіпажу.

"Один член екіпажу військового літака, що впав у Ставропольському краї, загинув. Пошуки ще одного льотчика продовжуються (двох врятували раніше)", - пише видання.

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Падіння Ту-22М3 в РФ

Як повідомляв УНІАН, у Росії на території Ставропольського краю впав літак, льотчики нібито змогли катапультуватися.

Інцидент стався в Красногвардійському районі. Роспропаганда стверджувала, що, за попередніми даними, немає ні жертв, ні руйнувань. За офіційними даними, льотчиків борту, що впав, знайшли живими й везли в лікарню.

Командувач Повітряних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Микола Олещук підтвердив, що українці вперше знищили російський бомбардувальник Ту-22М3.

"Уперше зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил у взаємодії з Головним управлінням розвідки МО України знищили дальній стратегічний бомбардувальник Ту-22М3", - поділився він.

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