На кадрах чутно, що російська ППО намагалася перешкодити атаці, але даремно.

У мережі з'явилися кадри ударів Збройних сил України по аеродрому поблизу тимчасово окупованого Бердянська.

На відео видно, що атаку здійснили вночі. Російська ППО намагалася перехопити ракети, але не вдалося.

Голос автора відео за кадром коментує, що атака масштабна. На фоні лунають гучні вибухи, чутно роботу ППО та видно зарево від "прильотів" по аеродрому, який використовують окупанти.

Удари по аеродромах окупантів

Вранці 17 жовтня Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що підрозділи ракетних військ уразили 2 вертольоти на посадкових майданчиках, склад боєприпасів та артилерійський засіб противника.

Як уточнили в Управлінні стратегічних комунікацій Апарату Головнокомандувача ЗСУ, російські гелікоптери були уражені внаслідок нічних ударів по аеродромах поблизу Бердянська та Луганська.

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