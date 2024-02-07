Попередньо відомо про п’ятьох постраждалих, трьох з яких госпіталізовано.

Поліція Києва показала фото наслідків ракетних ударів по столиці вранці середи, 7 лютого.

Як зазначають у прес-службі столичної поліції, правоохоронці працюють на місцях влучань та допомагають ліквідовувати наслідки ракетного обстрілу.

"Внаслідок чергової терористичної атаки на столицю уламками пошкоджено багатоквартирний житловий будинок у Голосіївському районі столиці. Також падіння уламків та пошкодження автомобілів зафіксовано у Деснянському та Дніпровському районах", - йдеться у повідомленні.

Відео дня

Як зазначили у поліції, попередньо відомо про п’ятьох постраждалих, трьох з яких госпіталізовано, решті медики надали допомогу на місці. Наразі на місцях працюють наряди полії, ДСНС, медики, інформація оновлюється.

Ракетна атака на Київ: що відомо

Вранці середи, 7 лютого, російські окупанти атакували Україну крилатими ракетами. Під ударом опинилися кілька українських міст, зокрема Київ.

Столичні пабліки повідомляють про звуки вибухів у Києві та області. За словами очевидців, в столиці було чутно серію вибухів.

Згодом мер Віталій Кличко підтвердив інформацію. За його словами, у Києві працює ППО. Вибухи повторювалися. Є займання в Голосіївському районі Києва та двоє постраждалих у Дніпровському районі.

Вас також можуть зацікавити новини: