ДБР повідомило про підозру у державній зраді колишньому капітану 2 рангу військової частини, що дислокувалась в АР Крим, а нині командиру російського фрегата "Адмірал Макаров".
Про це повідомляється на сайті ДБР.
У 2014 році він зрадив присязі та залишився у захопленій російськими окупантами частині, відмовившись передислоковуватися до Миколаївської області. Після цього вінничанин присягнув збройним силам РФ та продовжив службу в Російському Чорноморському флоті.
У 2022 році корабель "Адмірал Макаров" під його командуванням здійснював запуски крилатих ракет по Миколаєву та Одесі.
Наразі слідчі ДБР зібрали достатньо доказів та повідомили колишньому українському військовому підозру у державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України).
Повідомляється, що санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 15 років.
Як повідомляв УНІАН, ДБР порушило кримінальне провадження щодо нардепа-колаборанта Ковальова.
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