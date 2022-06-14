У 2014 році вінничанин присягнув збройним силам РФ.

ДБР повідомило про підозру у державній зраді колишньому капітану 2 рангу військової частини, що дислокувалась в АР Крим, а нині командиру російського фрегата "Адмірал Макаров".

Про це повідомляється на сайті ДБР.

У 2014 році він зрадив присязі та залишився у захопленій російськими окупантами частині, відмовившись передислоковуватися до Миколаївської області. Після цього вінничанин присягнув збройним силам РФ та продовжив службу в Російському Чорноморському флоті.

У 2022 році корабель "Адмірал Макаров" під його командуванням здійснював запуски крилатих ракет по Миколаєву та Одесі.

Наразі слідчі ДБР зібрали достатньо доказів та повідомили колишньому українському військовому підозру у державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України).

Повідомляється, що санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 15 років.

Як повідомляв УНІАН, ДБР порушило кримінальне провадження щодо нардепа-колаборанта Ковальова.

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