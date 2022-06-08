За ініціативи Державного бюро розслідувань порушено кримінальне провадження щодо народного депутата України Олексія Ковальова за колабораційну діяльність.
Про це повідомила прес-служба ДБР.
Так, оперативники Бюро встановили, що депутат співпрацює з окупаційними силами Російської Федерації на тимчасово окупованій території Херсонської області. Підконтрольні йому підприємства постачають харчову продукцію до Автономної Республіки Крим з подальшою реалізацією на території РФ, а також завозять на Херсонщину паливно-мастильні матеріали з окупованого Криму.
"Депутат забезпечує розміщення особового складу окупаційних сил у приміщеннях підконтрольному йому санаторію, що розташований у місті Гола Пристань Херсонської області. Більше того, на своїй сторінці в одній із соціальних мереж депутат сам розповідає, що співпрацює з окупантами та вважає, що Росія на Херсонщині надовго. За матеріалами ДБР ще у квітні поточного року генеральний прокурор порушив кримінальне провадження за ознаками складу злочину, передбаченого частиною четвертою ч. 4 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність)", - йдеться у повідомленні.
Як повідомляв УНІАН, 3 травня стало відомо, що народного депутата України Олексія Ковальова виключили зі складу депутатської фракції політичної партії "Слуга народу" у Верховній Раді України.
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