За матеріалами ДБР порушено кримінальне провадження щодо народного депутата України Олексія Ковальова

За ініціативи Державного бюро розслідувань порушено кримінальне провадження щодо народного депутата України Олексія Ковальова за колабораційну діяльність.

Про це повідомила прес-служба ДБР.

Так, оперативники Бюро встановили, що депутат співпрацює з окупаційними силами Російської Федерації на тимчасово окупованій території Херсонської області. Підконтрольні йому підприємства постачають харчову продукцію до Автономної Республіки Крим з подальшою реалізацією на території РФ, а також завозять на Херсонщину паливно-мастильні матеріали з окупованого Криму.

"Депутат забезпечує розміщення особового складу окупаційних сил у приміщеннях підконтрольному йому санаторію, що розташований у місті Гола Пристань Херсонської області. Більше того, на своїй сторінці в одній із соціальних мереж депутат сам розповідає, що співпрацює з окупантами та вважає, що Росія на Херсонщині надовго. За матеріалами ДБР ще у квітні поточного року генеральний прокурор порушив кримінальне провадження за ознаками складу злочину, передбаченого частиною четвертою ч. 4 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність)", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 3 травня стало відомо, що народного депутата України Олексія Ковальова виключили зі складу депутатської фракції політичної партії "Слуга народу" у Верховній Раді України.

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