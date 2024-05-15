Після удару на аеродромі виникла пожежа.

Цієї ночі в окупованому російськими загарбниками Криму лунали вибухи, під ударом опинився аеродром Бельбек, при цьому експерти зазначають, що ракети могли влучити у носій "Кинджалів" Міг-31.

У Міноборони РФ традиційно відзвітували, що "всі цілі були збиті". Однак за інформацією ЗМІ, після вибухів на аеродромі зафіксовано пожежу. Зокрема, супутникові фото опублікував тг-канал "Кримський вітер".

"Моніторингова група на супутникових знімках відмічає три вогнища пожеж на аеродромі Бельбек у районі злітної смуги та місць стоянок літаків", - ідеться в повідомленні. Пізніше повідомлялося, що через годину після закінчення ракетної атаки на аеродром Бельбек вогнищ пожежі в районі стоянок літаків стало в рази більше, а самі пожежі - сильнішими.

Відео дня

Як пишуть аналітики Defence Express, раніше в мережі були опубліковані супутникові знімки за 31 березня, де можна детально розглянути, де які літаки розташовані на авіабазі Бельбек. Загалом (без урахування ймовірних машин в укриттях) на авіабазі можна нарахувати 24 літаки і шість вертольотів. З них 10 Су27/30, 4 МіГ-31, 6 МіГ-29, 3 Л-39, 4 Мі-8, 2 Ко27/29, 1 Су-25.

"Якщо порівняти ці знімки і карту пожеж на території аеродрому після удару, то можна припустити, що ATACMS могли влучити насамперед у МіГ-31 - з поправкою, що все ж таки йдеться про супутникові знімки, яким уже більше двох тижнів", - зазначають аналітики.

Атака на Крим - що відомо

Цієї ночі в окупованому російськими загарбниками Криму лунали гучні вибухи, повідомлялося про роботу протиповітряної оборони. Зокрема, мешканці Євпаторії повідомили про гучні вибухи, від яких тряслися вікна та стіни. Також повідомляється, що від гуркоту "прокинулися" весь Сімферополь, Севастополь і Бахчисарай.

Гауляйтер Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що російська ППО збила кілька ракет над акваторією і в районі аеродрому "Бельбек". Місцеві жителі заявляли про близько 20 ракет.

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