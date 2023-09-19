Вибухи у місті пролунали близько 7:00.

Цього ранку Збройні сили України завдали ударів по штабу російських окупантів у тимчасово захопленому РФ Мелітополі Запорізької області.

Ворожий об’єкт українські оборонці атакували близько 7:00. Удар був успішним, повідомили в Управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ.

"Близько 7:00 Збройні сили України завдали успішного удару по штабу окупантів у районі тимчасово окупованого Мелітополя", - йдеться у повідомленні.

Також у СтратКомі опублікували відео, на якому видно, що російська ППО намагається збивати ракети, однак вони все ж досягають цілі.

Зранку в Мелітополі прогриміли вибухи

Як повідомляв УНІАН, сьогодні зранку міський голова Мелітополя Іван Федоров повідомив, що у місті пролунало одразу декілька вибухів - понад п’ять. За його словами, російська "певео" не встигає працювати.

Федоров уточнив, що вибухи було найбільше чутно мешканцям в районі "Автокольорлиту".

Згодом росіяни заявили, що Мелітополь нібито "під захистом", а усі звуки, які чули мешканці міста - це нібито лише робота протиповітряної оборони.

Наразі українські військові продовжують просуватися одразу на кількох напрямках фронту. Зокрема, йдеться у про Мелітопольський напрямок. Там, за даними Генштабу ЗСУ, українські військові наразі продовжують утримувати раніше зайняті рубежі та виснажувати росіян. Також Сили оборони України завдають російських окупаційним військам значних втрат в живій силі та техніці.

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