Серед іншого українськими військовими було уражено один пункт управління російських загарбників.

Протягом доби Збройні сили України завдали ударів по декількох районах зосередження російських окупантів та уразили їхню техніку, зокрема шість артилерійських засобів.

Як зазначається в повідомленні Генерального штабу ЗСУ, уночі Росія завдала чергового удару по Україні крилатими ракетами повітряного базування та ударними безпілотниками типу "Shahed-136/131". Знищено було всі 17 крилатих ракет та 18 із 24 "шахедів".

"Загалом впродовж доби ворог завдав 17 ракетних та 33 авіаційних ударів, здійснив 26 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах", - зауважили у Генштабі.

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Водночас авіація Сил оборони протягом доби завдала вісім ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога.

"Підрозділами ракетних військ уражено два райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, один зенітно-ракетний комплекс, шість артилерійських засобів, один пункт управління противника", - йдеться у повідомленні.

Війна в Україні - втрати РФ

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні, 18 вересня, Генштаб ЗСУ повідомив, що за добу Сили оборони України знищили ще 620 російських окупантів. Так, загальні бойові втрати ворога з початку повномасштабного вторгнення орієнтовно склали вже близько 272 тис. 940 осіб.

Серед знищеної за цей час ворожої техніки, зокрема 4 тис. 623 танка, 8 тис. 834 бойові броньовані машини та 6 тис. 27 артилерійських систем.

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