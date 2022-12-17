"Двохсоти" загарбник мав звання підполковника.

Українські воїни продовжують ліквідовувати російських окупантів. Цього разу ЗСУ "мінуснули" топ-офіцера окупантів - підполковника Олександра Лопіна.

Як повідомляє офіцер ЗСУ Анатолій Штефан "Штірліц", ліквідований окупант був командиром 2-ї батальйонно-тактичної групи 108 десантно-штурмового полку, 7 гірсько-десантної дивізії.

Як зазначає Штірліц, Лопіна "успішно демобілізували" й додав фото, на якому в РФ школярі вшановують пам'ять загарбника.

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Актуальні втрати окупантів

З 24 лютого по 17 грудня ворог орієнтовно втратив близько 97 тисяч 690 осіб. Окрім цього, захисники нашої країни "мінуснули" чимало техніки РФ. Минулої доби ще 420 рашистів, які прийшли на нашу землю з війною, стали добривом.

За даними The New York Times, російський президент Володимир Путін готовий змиритися з втратою 300 тисяч своїх солдатів, тільки щоб домогтися намічених планів щодо України.

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