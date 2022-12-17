Люди, які знають Путіна, кажуть, що він готовий жертвувати незліченними життями.

Російський президент Володимир Путін готовий змиритися з втратою 300 тисяч своїх солдатів, тільки щоб домогтися намічених планів щодо України, пише The New York Times з посиланням на одного з членів НАТО.

Перед вторгненням високопоставлені особи РФ стверджували в бесіді з директором ЦРУ Бернсом, що російська армія "досить сильна", щоб впоратися з Україною.

Вже за кілька днів після вторгнення Путін зізнався прем'єру Ізраїлю Беннету, що українці виявилися "крутішими", ніж йому казали. Разом з тим глава Кремля також додав, що Росія – "велика країна, і у нас є терпіння".

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Люди, які знають Путіна, кажуть, що він готовий жертвувати незліченними життями і скарбами стільки, скільки буде потрібно, і під час особистої зустрічі з американцями росіяни хотіли донести до президента Байдена різке послання: скільки б російських солдатів не було вбито або поранено на полі бою, Росія не здасться, йдеться в матеріалі.

Росія вторглася в Україну - головне

У ніч на 24 лютого російські війська розпочали повномасштабне вторгнення в Україну з півночі, сходу і півдня. Путін у своєму зверненні пояснював агресію необхідністю "денацифікувати" українців.

Російська армія була фактично на підступах до Києва, під окупацію загарбників потрапив ряд прилеглих населених пунктів. Окремі підрозділи рушили до ЧАЕС. Пізніше російські війська увійшли в Енергодар і захопили Запорізьку АЕС, ведучи вогневі провокації на майданчику ядерного об'єкта.

У розшифрованих тоді розвідданих йшлося, що Путін намагався захопити Київ за кілька днів. Однак бої розтягнулися майже на рік.

Вже навесні окупанти були вибиті з Київської, Сумської та Чернігівської областей. У травні ворог пішов із захопленої частини Харківської області, у листопаді - з Херсона і всього правобережжя Херсонської області.

У боях ліквідовано 97 270 окупантів, але Путін не збирається здаватися і вже готує нову масштабну операцію взимку. На думку генерала Залужного, до наступу диктатор залучить до 200 тисяч резервістів. Наразі вирішується питання прямої участі в агресії Путіна Білорусі.

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