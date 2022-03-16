За 20 днів російського вторгнення Сили оборони України ліквідували 10 членів вищого командування російських військ.
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО.
Згідно з повідомленням, серед них - четверо генерал-майорів, троє полковників та троє підполковників.
Так, українська армія ліквідувала:
- генерал-майора Магомеда Тушаєва,
- генерал-майора Віталія Герасимова,
- генерал-майора Андрія Колесникова,
- генерал-майора Андрія Суховецького,
- полковника Андрія Захарова,
- полковника Сергія Порохню,
- полковника Ігоря Ніколаєва,
- підполковника Юрія Агаркова,
- підполковника Дмитра Софронова,
- підполковника Михайла Єрмоліна.
"Смерть чекає кожного військового РФ, яким би "елітним" чи "рідкісним" його не вважали окупанти. На українській землі йому одна ціна – добриво для чорноземів. Слава Україні!", - наголосили в Центрі.
Нагадаємо, 24 лютого 2022 року РФ розпочала війну проти незалежної України і влаштувала в країні справжній терор. Росіяни обстрілюють з важкого озброєння мирні українські міста, вбиваючи цивільне населення, зокрема дітей і жінок.
Після початку російського вторгнення цивілізовані країни запровадили санкції проти РФ. Обмеження стосувалися обігу валюти в країні, боргових зобов'язань, санкцій проти російських банків та ін. Курс рубля всього за два тижні війни злетів майже в 4 рази. Аналітики прогнозують економіці РФ дефолт у квітні цього року.
Світові виробники та бренди почали масово йти з російського кривавого ринку РФ. Хоча деякі міжнародні компанії досі продовжують там працювати й платити податки країні-агресору, які вона спрямовує на вбивство українців.