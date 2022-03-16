На українській землі смерть чекає кожного військового РФ / фото REUTERS

За 20 днів російського вторгнення Сили оборони України ліквідували 10 членів вищого командування російських військ.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО.

Згідно з повідомленням, серед них - четверо генерал-майорів, троє полковників та троє підполковників.

Так, українська армія ліквідувала:

  • генерал-майора Магомеда Тушаєва,
  • генерал-майора Віталія Герасимова,
  • генерал-майора Андрія Колесникова,
  • генерал-майора Андрія Суховецького,
  • полковника Андрія Захарова,
  • полковника Сергія Порохню,
  • полковника Ігоря Ніколаєва,
  • підполковника Юрія Агаркова,
  • підполковника Дмитра Софронова,
  • підполковника Михайла Єрмоліна.

"Смерть чекає кожного військового РФ, яким би "елітним" чи "рідкісним" його не вважали окупанти. На українській землі йому одна ціна – добриво для чорноземів. Слава Україні!", - наголосили в Центрі.

Нагадаємо, 24 лютого 2022 року РФ розпочала війну проти незалежної України і влаштувала в країні справжній терор. Росіяни обстрілюють з важкого озброєння мирні українські міста, вбиваючи цивільне населення, зокрема дітей і жінок.

Після початку російського вторгнення цивілізовані країни запровадили санкції проти РФ. Обмеження стосувалися обігу валюти в країні, боргових зобов'язань, санкцій проти російських банків та ін. Курс рубля всього за два тижні війни злетів майже в 4 рази. Аналітики прогнозують економіці РФ дефолт у квітні цього року.

Світові виробники та бренди почали масово йти з російського кривавого ринку РФ. Хоча деякі міжнародні компанії досі продовжують там працювати й платити податки країні-агресору, які вона спрямовує на вбивство українців.

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