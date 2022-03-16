Серед 10 "рідкісних екземплярів" із вищого військового командування окупантів - четверо генерал-майорів, троє полковників та троє підполковників.

За 20 днів російського вторгнення Сили оборони України ліквідували 10 членів вищого командування російських військ.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО.

Згідно з повідомленням, серед них - четверо генерал-майорів, троє полковників та троє підполковників.

Так, українська армія ліквідувала:

генерал-майора Магомеда Тушаєва,

генерал-майора Віталія Герасимова,

генерал-майора Андрія Колесникова,

генерал-майора Андрія Суховецького,

полковника Андрія Захарова,

полковника Сергія Порохню,

полковника Ігоря Ніколаєва,

підполковника Юрія Агаркова,

підполковника Дмитра Софронова,

підполковника Михайла Єрмоліна.

"Смерть чекає кожного військового РФ, яким би "елітним" чи "рідкісним" його не вважали окупанти. На українській землі йому одна ціна – добриво для чорноземів. Слава Україні!", - наголосили в Центрі.

Нагадаємо, 24 лютого 2022 року РФ розпочала війну проти незалежної України і влаштувала в країні справжній терор. Росіяни обстрілюють з важкого озброєння мирні українські міста, вбиваючи цивільне населення, зокрема дітей і жінок.

Після початку російського вторгнення цивілізовані країни запровадили санкції проти РФ. Обмеження стосувалися обігу валюти в країні, боргових зобов'язань, санкцій проти російських банків та ін. Курс рубля всього за два тижні війни злетів майже в 4 рази. Аналітики прогнозують економіці РФ дефолт у квітні цього року.

Світові виробники та бренди почали масово йти з російського кривавого ринку РФ. Хоча деякі міжнародні компанії досі продовжують там працювати й платити податки країні-агресору, які вона спрямовує на вбивство українців.

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