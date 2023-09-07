Наразі Сили оборони закріплюються на нових рубежах південніше Роботиного та західніше Вербового.

У Генштабі розказали про успіхи українських військ на Мелітопольському напрямку - в районі Роботиного та Вербового. Про це повідомив спікер Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов в ефірі телемарафону єдиних новин.

"Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському та Мелітопольському напрямках. В ході ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку Сили оборони мали успіх в районах південніше Роботиного та західніше Вербового, закріплюються на досягнутих рубежах", - зазначив він.

За словами Ковальова, на Бахмутському напрямку Сили оборони продовжують вести наступальні дії південніше міста Бахмут і також закріплюються на "досягнутих рубежах". Спікер Генштабу зауважив, що водночас Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ на Авдіївському, Мар’їнському, Лиманському та Бахмутському напрямках.

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Також, інформуючи про ситуацію на тимчасово окупованих територіях, Ковальов повідомив, що у Новій Каховці російські загарбники вирізають та вивозять на територію Російської федерації все обладнання Новокаховського електромеханічного заводу.

"Часто так роблять, коли готуються тікати", - підкреслив він.

Крім того, за словами Ковальова, окупанти продовжують тиснути та залякувати місцеве населення для залучення до так званих "виборів".

"У центрі Нової Астрахані, що на тимчасово окупованій Луганщині, в одному з будинків розмістився підрозділ російської окупаційної адміністрації та наразі здійснює підготовку до так званих виборів, що мають відбутися 10 вересня. Тут окупанти проводять своєрідні інструктажі, залякують місцевих мешканців, щоб змусити їх брати участь у "виборах". А у Виноградовому, що на окупованій Херсонщині, в будівлі місцевої загальноосвітньої школи окупанти розгорнули "виборчу дільницю". Російські загарбники буквально зупиняють людей на вулиці і силоміць змушують брати участь у "голосуванні", - розповів Ковальов.

Ситуація на фронті - останні дані

Як повідомляв УНІАН, у ранковому зведенні Генштабу зазначалось, що Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку - "знищують ворога та крок за кроком звільнюють окуповані території", але про деталі не повідомлялось.

Водночас зазначалось, що в результаті штурмових дій Сили оборони мають частковий успіх на південь від Бахмуту, "витісняють противника із займаних позицій та закріплюються на досягнутих рубежах".

Протягом минулої доби відбулось загалом 39 бойових зіткнень по всій лінії фронту, оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

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