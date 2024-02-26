Авіацією та артилерією ворог розбиває населені пункти й фортифікаційні споруди, зазначив український воїн.

Триває повномасштабна війна в Україні проти РФ. На захід від Авдіївки російські загарбники усе винищують, що знаходиться попереду них, але Збройні сили України не дають ворогам закріпитися на нових позиціях та вибивають їх звідти.

Про це речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" - офіцер ЗСУ Дмитро Лиховій, розповів в ефірі інформаційного телемарафону. Зокрема, він відповів на питання, чого найбільше бракує українським захисникам на Авдіївському напрямку. "На жаль, однією з основних переваг ворога залишається перевага в небі, перевага в авіації, і 45 ударів за минулу добу - це майже повністю ця цифра складається з керованих авіабомб", - повідомив Лиховій.

За його словами, йдеться про перероблені радянські фугасні бомби, які можуть запускатися зі значної відстані від лінії розмежування так, що російські літаки перебувають за межами досяжності української протиповітряної оборони.

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"А оскільки бойова частина цих бомб дуже велика - 250, 500, тисяча і більше кілограмів, то руйнівні здатності цих бомб дуже великі. Вони просто перетворюють фортифікації і населені пункти на суцільні руїни, де немає за що триматися. Тому наші підрозділи змушені подекуди відходити із займаних позицій, але я наголошую, що лінія бойового зіткнення залишається динамічною, і тому здійснюється певний маневр, коли переходять на ті позиції, які більш захищені", - наголосив Лиховій.

Крім того, дається взнаки перевага ворога в артилерії. "Ворог просто знищує усе попереду, і потім на ці напрямки, вже не поселення, а просто в знищені населені пункти заходять їхні штурмові групи. Вони висаджуються як десант з бойових броньованих машин, але, при цьому, далеко не скрізь те, що росіяни показують як результат, як захоплені села і позиції, це таким і залишається, тому що їх звідти вибивають, їх знищують у великих кількостях", - наголосив Лиховій.

Американський Інститут вивчення війни (ISW) нещодавно показав, як зараз виглядає Авдіївка на карті бойових дій.

Важливі українські новини - Авдіївка під контролем ворога

Як повідомляв УНІАН, 17 лютого стало відомо, що Сили оборони вийшли з Авдіївки, щоб зайняти більш вигідні оборонні рубежі. Сьогодні, 26 лютого, стало відомом, що ЗСУ покинули селище Ласточкине, яке знаходилося за 6 км на захід від Авдіївки.

Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко спрогнозував, що вороги хочуть скористатися тим, що у наших захисників не вистачає боєприпасів, і захопити ще кілька населених пунктів під Авдіївкою.

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