ЗСУ знищили 4 склади боєприпасів та 3 баз РФ / фото Генштаб

Збройні сили України продовжують "демілітаризовувати" "другу армію світу". Минулої доби було ліквідовано кілька складів боєприпасів та баз окупантів. 

Про це на своєму каналі в Telegram повідомив речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук.

Зокрема, українські воїни "мінуснули" 4 склади боєприпасів і 3 бази окупаційних військ РФ. Артилерія потужно відпрацювала по тилах загарбників у Херсонській, Луганській та Донецькій областях.

Знищено:

  • базу та БК в Кадіївці на Луганщині;
  • БК у Донецьку;
  • БК в Макіївці на Донеччині;
  • базу в Таврійську на Херсонщині;
  • БК та базу в Горлівці на Донеччині.
Розташування складів / фото t.me/Bratchuk_Sergey

Нагадаємо, днями стало відомо про ураження складу боєприпасів в Кадіївці (колишній Стаханов), Луганська область. Детонація тривала дві години після влучання.

Також раніше Арестович повідомив про три "великі накриття" ворожих позицій та анонсував нові удари: "Пішла робота. Є перших три великих накриття. Якраз за Харків, Вінницю, Миколаїв. Але буде більше. Багато більше".

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