Українські воїни плідно попрацювали на Донбасі та Херсонщині.

Збройні сили України продовжують "демілітаризовувати" "другу армію світу". Минулої доби було ліквідовано кілька складів боєприпасів та баз окупантів.

Про це на своєму каналі в Telegram повідомив речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук.

Зокрема, українські воїни "мінуснули" 4 склади боєприпасів і 3 бази окупаційних військ РФ. Артилерія потужно відпрацювала по тилах загарбників у Херсонській, Луганській та Донецькій областях.

Знищено:

базу та БК в Кадіївці на Луганщині;

БК у Донецьку;

БК в Макіївці на Донеччині;

базу в Таврійську на Херсонщині;

БК та базу в Горлівці на Донеччині.

Нагадаємо, днями стало відомо про ураження складу боєприпасів в Кадіївці (колишній Стаханов), Луганська область. Детонація тривала дві години після влучання.

Також раніше Арестович повідомив про три "великі накриття" ворожих позицій та анонсував нові удари: "Пішла робота. Є перших три великих накриття. Якраз за Харків, Вінницю, Миколаїв. Але буде більше. Багато більше".

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