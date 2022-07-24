Збройні сили України продовжують "демілітаризовувати" "другу армію світу". Минулої доби було ліквідовано кілька складів боєприпасів та баз окупантів.
Про це на своєму каналі в Telegram повідомив речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук.
Зокрема, українські воїни "мінуснули" 4 склади боєприпасів і 3 бази окупаційних військ РФ. Артилерія потужно відпрацювала по тилах загарбників у Херсонській, Луганській та Донецькій областях.
Знищено:
- базу та БК в Кадіївці на Луганщині;
- БК у Донецьку;
- БК в Макіївці на Донеччині;
- базу в Таврійську на Херсонщині;
- БК та базу в Горлівці на Донеччині.
Нагадаємо, днями стало відомо про ураження складу боєприпасів в Кадіївці (колишній Стаханов), Луганська область. Детонація тривала дві години після влучання.
Також раніше Арестович повідомив про три "великі накриття" ворожих позицій та анонсував нові удари: "Пішла робота. Є перших три великих накриття. Якраз за Харків, Вінницю, Миколаїв. Але буде більше. Багато більше".