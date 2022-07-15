Українські захисники знищили протягом 14 липня ще три ворожі склади боєприпасів та одну військову базу противника на півдні.
Про це у Telegram заявив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.
ЗСУ провели успішні атаки у Миколаївській та Херсонській області.
"За Вінницю! Нова Каховка. Мінус база. Снігурівський район, Миколаївщина. Мінус БК. Баштанський район, Миколаївщина. Мінус БК. Раденськ, Херсонщина. Мінус БК", - повідомив Братчук.
Крім того, офіційний представник Одеської ОВА заявив про нові "прильоти" в Новій Маячці на Херсонщині. Про це інформують і регіональні Telegram-канали.
За словами місцевих, ракета влучила у санаторій, де перебували російські окупанти. В результаті влучання будівля загорілась.
Війна в Україні: актуальні дані
Після захоплення Лисичанська російські війська взяли, за словами представників військово-політичного керівництва РФ, "оперативну паузу". Проте наступ ворога на сході України продовжується.
14 липня ЗСУ успішно відбили одразу кілька спроб штурму противника на Донбасі й на півдні.
На Харківському напрямку росіяни, як і раніше, намагаються утримати зайняті позиції та не допустити вихід української армії на українсько-російський кордон.
Водночас різке перенесення бойових дій знову у Київську область неможливе, запевнив головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний.
ЗСУ відновили контроль над вже 44 населеними пунктами Херсонської області. Разом з тим велика частина області все ще знаходиться під тимчасовою окупацією.
У четвер, 14 липня, ворог вкотре вчинив воєнний злочин, випустивши по цивільній інфраструктурі Вінниці ракети "Калібр". Станом на вечір четверга було відомо про 23 загиблих (в тому числі трьох дітей).