Воєнна база окупантів знищена у Новій Каховці Херсонської області.

Українські захисники знищили протягом 14 липня ще три ворожі склади боєприпасів та одну військову базу противника на півдні.

Про це у Telegram заявив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

ЗСУ провели успішні атаки у Миколаївській та Херсонській області.

"За Вінницю! Нова Каховка. Мінус база. Снігурівський район, Миколаївщина. Мінус БК. Баштанський район, Миколаївщина. Мінус БК. Раденськ, Херсонщина. Мінус БК", - повідомив Братчук.

Крім того, офіційний представник Одеської ОВА заявив про нові "прильоти" в Новій Маячці на Херсонщині. Про це інформують і регіональні Telegram-канали.

За словами місцевих, ракета влучила у санаторій, де перебували російські окупанти. В результаті влучання будівля загорілась.

Війна в Україні: актуальні дані

Після захоплення Лисичанська російські війська взяли, за словами представників військово-політичного керівництва РФ, "оперативну паузу". Проте наступ ворога на сході України продовжується.

14 липня ЗСУ успішно відбили одразу кілька спроб штурму противника на Донбасі й на півдні.

На Харківському напрямку росіяни, як і раніше, намагаються утримати зайняті позиції та не допустити вихід української армії на українсько-російський кордон.

Водночас різке перенесення бойових дій знову у Київську область неможливе, запевнив головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний.

ЗСУ відновили контроль над вже 44 населеними пунктами Херсонської області. Разом з тим велика частина області все ще знаходиться під тимчасовою окупацією.

У четвер, 14 липня, ворог вкотре вчинив воєнний злочин, випустивши по цивільній інфраструктурі Вінниці ракети "Калібр". Станом на вечір четверга було відомо про 23 загиблих (в тому числі трьох дітей).

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