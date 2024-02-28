Сили оборони зможуть піти у свій наступ лише наступного року.

Головнокомандувач Збройних сил Великої Британії адмірал Тоні Радакін вважає, що українські війська відчуватимуть дефіцит боєприпасів та перебуватимуть у невигідному становищі ще декілька місяців.

Як пише The Guardian, яке цитує адмірала, наразі Україна зіткнулася зі складною ситуацією оскільки "її армія бореться з боєприпасами та запасами". Проблеми викликані тим, що військова допомога з боку США призупинена республіканцями в Конгресі, а Європа поки не може заповнити цей дефіцит.

"Я думаю, що це скрутне становище, яке, ймовірно, триватиме принаймні наступні кілька місяців", - сказав Радакін.

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На його думку, українські війська навряд зможуть розпочати новий контрнаступ до кінця літа, а найімовірніше, це станеться вже наступного року. При цьому Росія на тактичному рівні здобуває відносно невеликі території, зокрема Авдіївку. Крім того, напружені бої зараз точаться під Часовим Яром, куди ЗСУ відійшли після виходу з Бахмута.

Війна в Україні - проблема з боєприпасами

За оцінками Der Spiegel, у ЗСУ вичерпаються власні запаси снарядів не пізніше червня.

До кінця березня Європейський Союз планує поставити в Україну майже 170 тисяч снарядів.

Крім того, країни ЄС намагаються зібрати $1,5 мільярда для екстренного фінансування закупівлі боєприпасів для України. Артснаряди мають придбати за кордоном для зміцнення лінії фронту.

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