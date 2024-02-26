Глава МЗС України звинуватив західних союзників у дефіциті боєприпасів.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба запропонував заборонити експорт боєприпасів з країн Європи в інші країни, крім України. Заява прозвучала на тлі нестачі боєприпасів для української армії.

"Всі контракти на експорт боєприпасів, вироблених в Європі, в треті країни повинні бути припинені, і всі такі боєприпаси повинні бути відправлені в Україну. Кожен патрон, вироблений в Європі, повинен служити меті захисту Європи", - заявив дипломат в інтерв'ю RedaktionsNetzwerk Deutschland.

При цьому він звинуватив західних союзників у дефіциті боєприпасів.

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"Я скаржуся на брак боєприпасів на кожній зустрічі з нашими партнерами. Вони всі знають про це і зробили помилки, які визнають. Вони пізно вирішили нарощувати власне виробництво, укладати довгострокові контракти і запускати нові виробничі лінії. На жаль, зараз ми розплачуємося за ці помилки", - зазначив Кулеба.

Також він вказав, що докладаються всі зусилля, щоб боєприпаси закуповувалися європейськими державами в третіх країнах і надавалися Україні.

Війна в Україні - дефіцит боєприпасів

Видання NYT писало, що за оцінками американських чиновників, без поповнення коштів ППО України їх вистачить тільки до березня, а без цієї допомоги Україну чекає каскадний колапс на фронті.

При цьому спікер Пентагону Патрік Райдер заявив, що США продовжать поставляти озброєння для ППО. Тим часом ефективність української ППО останнім часом знизилася - за останні 10 тижнів частка знищених "Шахедів" впала на 33%.

Крім того, аналітики ISW відзначили, що перебої з оборонною допомогою Від заходу можуть вже в березні спричинити дефіцит боєкомплектів для систем протиповітряної оборони, що перебувають на озброєнні України.

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