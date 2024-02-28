На частині Донбасу обороні наших воїнів має сприяти рельєф, підкреслив спікер оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія".

Триває повномасштабна війна в Україні, і Збройні сили нашої держави продовжують ведення оборонної операції на Авдіївському напрямку, цьому сприяє рельєф місцевості.

Про це 28 лютого в ефірі "Радіо Свобода" заявив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія", офіцер Дмитро Лиховій. Зокрема, за його словами, йдеться про каскад водосховищ у районі населених пунктів Тоненьке, Орлівка і Бердичі. Він зазначив, що саме таку лінію оборони зараз обрали українські захисники.

"Там обороні має сприяти сам рельєф: там каскад водосховищ, і такий було обрано пріоритет. Таким чином, підрозділи ЗСУ на Авдіївському напрямку продовжують ведення оборонної операції", – розповів Лиховій.

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Він також поінформував, що штурмові групи армії РФ були заблоковані на околицях та на підході до села Орлівка, ворог намагався просуватись за підтримки артилерії, мінометів, FPV-дронів та авіації.

"Не все так просто, як може комусь здатися, відбувається на цьому напрямку для противника – біля села Орлівка штурмові групи росіян були заблоковані на підході до села або на його крайніх околицях", – додав Лиховій.

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Як повідомляв УНІАН, раніше Дмитро Лиховій заявив, що Сили оборони України відійшли з населеного пункту Ласточкине Донецької області.

26 лютого бригадний генерал - командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський сказав, що на Авдіївському напрямку посилюється лінія оборони та організовується оборона населених пунктів західніше Авдіївки, аби не допустити подальшого просування російських окупантів.

27 лютого Тарнавський поінформував, що на Авдіївському напрямку стабілізовано лінію оборони в районах Тоненького, Орлівки та Бердичів, а спроби наступальних дій росіян у районах Новомихайлівки та Роботиного не мали успіху.