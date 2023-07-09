Снаряди М864 стануть ефективною та симетричною відповіддю противнику, який в комплектації БМ-21 "Град" дуже давно застосовує таку зброю на війні проти Україні, вважає він.

Військовий експерт, полковник запасу Петро Черник розповів про особливості касетних боєприпасів та пояснив, чому користь від їх використання може бути значно більшою ніж ризики.

В ефірі телемарафону він зазначив щодо особливостей типу боєприпасів, які може отримати Україна в рамках військової допомоги від США. "Це така зброя, йдеться безпосередньо про снаряди М864, яка має у своєму тілі, як мінімум 72 елементи, кожний важить у межах 200 грамів. Коли снаряд заходить на бойову траєкторію і тримається десь на висоті 15-20 метрів, то площа більше ніж футбольне поле засіюється цими субелементами", - сказав Черник.

За його словами, у військовому сенсі важливий не тільки розмір зони ураження, а те, що такі снаряди дозволять результативніше вражати приховану живу сили і техніку противника, який, до речі, давно застосовує касетні боєприпаси при обстрілах з реактивних систем залпового вогню.

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"Це вкрай важливо, якщо це ще й лісосмуга, є кілька одиниць техніки, яка дуже серйозно замаскована, уполювати їх звичайним снарядом буде дуже важко. І особливо, це стосується винищення живої сили, котра ховається у траншеях і бліндажах. Оці невеликі елементи дуже зручно туди проникають. Ця зброя покликана підняти коефіцієнт ураження живої сили і найголовніше, пошкодити техніку. Знищену техніку з поля боя не вивозять, а на пошкоджену техніку тратиться величезний моторесурс і ще більше живої сили. Ну і нарешті, дійшли до симетричної відповіді, оскільки противник дуже давно в комплектації БМ-21 "Град" застосовує таку зброю",- підкреслив Черник.

Військовий експерт додав, що кількість артилерійських снарядів, яку російські окупанти "насипають у наш бік, не розривається у такому величезному коефіцієнті, що з ними якось потрібно давати раду з нашого боку". Крім того, діаметрально протилежна різниця у кількості неспрацьовування російських та американських боєприпасів. "Те, що застосовують росіяни, невибуховість складає у межах від 30 до 40%, а американські боєприпаси –це максимум 1, 5% і дуже за рідкісним виключенням до 3%",- зазначив Черник.

Також, військовий експерт вважає, що касетні боєприпаси можуть частково сприяти розмінуванню при створенні коридорів через мінні поля, під час просування українських захисників. Зокрема, використання таких снарядів може вберегти техніку для розмінування від вогню ворожої артилерії і протитанкових ракетник комплексів противника, адже вона буде працювати на більшій відстані від зони ураження.

"Цілком коректне і правильне використання. Наприклад, якщо застосовувати машину для розмінування M58, яка закидає такий собі вогневий канат на 90 метрів уперед, бо має на кожний погонний метр 7,5 кг вибухівки С-4 і дійсно може утворити серйозний прохід шириною до 6м. Але розуміємо, що така машина є уразливою для вогню артилерії і протитанкових ракетник комплексів. А з відстані до 30 км, бо на таку відстань оцей снаряд М 864 може бути застосований, ми практично виводимо із зони ураження ту установку, котра займається саме розмінуванням. І, насипаючи таку величезну кількість оцих снарядів, дійсно можемо усі мінно-вибухові загородження перетворювати на порох", - пояснив Черник.

Україна отримає касетні боєприпаси: останні новини

Як повідомляв УНІАН, 7 липня у Пентагоні оголосили про новий пакет військової допомоги Україні, в який будуть включені запитувані країною касетні боєприпаси. Мова йде про 105-мм и 155-мм артилерійські снаряди, в тому числі Удосконалені звичайні боєприпаси подвійного призначення (DPICM).

Як зазначав Міністр оборони Олексій Резніков, Україна буде використовувати ці боєприпаси лише для деокупації своєї території.

України та США немає серед підписантів міжнародної Конвенції, яка зобов’язує країни припинити виготовлення, накопичення і передачу касетних боєприпасів, а РФ активно використовує такий тип снарядів впродовж всієї повномасштабної війни.

УНІАН раніше вже пояснював, що касетні боєприпаси можуть застосовуватися з літаків, артилерії, ракетних установок та морських знарядь, такий тип боєприпасів – це контейнер, який містить в собі від десятків до сотень бомб меншого розміру.

Старший науковий співробітник Фонду Карнегі Майкл Кофман вважає, що касетні боєприпаси DPICM, які передають США, можуть мати значний позитивний вплив для перебігу наступу України і він перевищує той, який могли б дати інші засоби.

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