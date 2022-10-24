Юрист зробив обережний прогноз, що незабаром припиняться обстріли енергетичної інфраструктури України, адже Білий дім послав попереджувальні сигнали Кремлю.

Українська армія спершу звільнить правий берег Херсонщини, а потім спробує зайти в Крим. Ці дії будуть передувати деокупації тих територій, які Росія захопила після 24 лютого.

Таку думку висловив російський юрист Марк Фейгін.

"Ми стоїмо на порозі деокупації правобережжя Херсонщини. Ми не знаємо планів ЗСУ, але судячи з усього, саме Херсонський напрямок буде ключовим. Перед початком холодів Україна може встигнути звільнити правий берег, підтягнути поближче техніку й обстрілювати лівий берег аж до моря, Мелітополя і так далі. Мій прогноз полягає в тому, що після деокупації правого берега буде одразу спроба піти на Крим. Навряд чи ЗСУ будуть витрачати час, щоб спокійно звільнити ті території, які РФ захопила після 24 лютого", - сказав Фейгін.

Правозахисник додав, що це його суб'єктивна думка, але він бачить плани Генштабу ЗСУ масштабними і амбіційними.

"У Росії поступово готують суспільство до здачі Херсону. Вже зараз помітно, що йде репетиція перед запровадженням воєнного стану по всій території РФ з усіма наслідками. Це і закриття кордонів в тому числі, що дуже важливо. Водночас Путін посилює свій керівний апарат. Армія знаходиться у печальному положенні і будуть шукати крайнього, можливо це буде Шойгу", - зазначив Фейгін.

Юрист також зробив обережний прогноз, що незабаром припиняться обстріли енергетичної інфраструктури України, адже Білий дім послав попереджувальні сигнали Кремлю.

Звільнення Криму

Президент Володимир Зеленський заявив, що "може так статися, що Україна поверне Крим дипломатичним шляхом".

23 серпня 2021 року в Києві голови делегацій понад 40 країн і міжнародних організацій розпочали "Кримську платформу". Її утворили з метою припинення російської окупації півострова мирними засобами.

На думку експертів, повноцінна операція Збройних сил України (ЗСУ) з деокупації тимчасово окупованого Росією Криму розпочнеться в 2023 році.