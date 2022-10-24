Рашисти будуть переодягатися у цивільний одяг, щоб заходити в тил ЗСУ й робити диверсії, прогнозує Віктор Ягун.

Окупанти не будуть просто так здавати Херсон і готуються до вуличних боїв.

Таку думку висловив генерал-майор СБУ у запасі Віктор Ягун в ефірі телеканалу "Еспресо".

"У Херсоні залишаються дуже специфічні війська росіян – це десантники та морська піхота, які підкріплені мобілізованими. І це говорить про те, що противник хоче влаштувати якісь цікаві речі, не скажу Сталінград, скоріше вуличні бої, щоб затягнути Україну у протистояння на тривалий час та використати свої специфічні знання", - сказав Ягун.

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Генерал зауважив, що росіяни для того і зачищали Херсон від місцевого населення, щоб не було інформації про ці війська. Водночас рашисти будуть переодягатися у цивільний одяг, щоб заходити в тил ЗСУ й робити диверсії, вважає Ягун.

"Частина наших бійців, які проходили навчання у Великій Британії, вчилися на зачистку великих міст і боротьбу у великих конгломератах, тому, я не виключаю, що саме ці підрозділи й здійснять зачистку нашого Херсона від ворожих бандоформувань, тому що військами їх важко буде назвати", - зазначив Ягун.

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