Українські герої ліквідували ворожу техніку за допомогою дронів.

Збройні сили України показали епічне відео знищення ворожої реактивної системи залпового вогню БМ-21 "Град".

Відповідний ролик опублікував СтратКом ЗСУ на сторінці в Telegram, зазначивши, що ворожу техніку вдало ліквідували підрозділи Дніпропетровської окремої бригади Сил територіальної оборони.

Щоб "відмінусувати" ворожий "Град" хлопці використали дрони, зазначається у публікації. Ролик СтратКом ЗСУ традиційно "приправив" драйвовою українською музикою.

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Епічні відео з українського фронту - що цікавого показали українці

Нагадаємо, що ЗСУ часто тішать українців іноді смішними, іноді драйвовими, а іноді кадрами, що викликають сум.

Так, нещодавно Сухопутні війська України показали ліквідацію одного з найсучасніших російських танків Т-90 "Прорив". Техніку вдалося прицільно знищити в районі Кузенівка на Сватівському напрямку за допомогою американських Javelin.

Також нещодавно один з військових опублікував відео, яке обурило українське суспільство. Він показав, як йому телефонують с військкомату попри те, що він вже воює під Бахмутом.

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