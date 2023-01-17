Росіяни наварювали на башту секцію сітчастого паркану начебто для захисту від боєприпасів типу FGM-148 Javelin.

Українські захисники знищили один з найсучасніших російських танків Т-90 "Прорив". Техніку ворога було підбито в районі Кузенівка на Сватівському напрямку за допомогою протитанкових Javelin, уточнили у Сухопутних військах.

"Знищенко один та пошкоджено один "аналоговнєт" Т-90 "Прорив", - йдеться у повідомленні ЗСУ.

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Танк "Прорив" на війні в Україні - що відомо

Під час вторгнення в Україну вперше було помічено танки Т-90М наприкінці квітня на Харківському напрямку, а потім - на початку липня на Запорізькому.

Росіяни в Україні наварювали на башту секцію сітчастого паркану (так званий "мангал" начебто для захисту від боєприпасів типу FGM-148 Javelin, що уражають бронетехніку у верхню півкулю).

Під час вересневого контрнаступу ЗСУ у Харківській області був захоплений Т-90М "Прорив" у працездатному стані з комплексом "Накидка". Імовірно, машину покинули російські танкісти "Кантемирівської дивізії".

В грудні 2022 року українські військові знищили іще один Т-90М "Прорив" - танк втратив хід через розрив гусениці (імовірно, внаслідок підриву на міні) та був покинутий екіпажем. Вночі він був добитий скинутими з БПЛА R18 протитанковими гранатами РКГ-3.

Т-90 - характеристики російського танка

Т-90М - новітня модифікація Т-90, робота над якою була розпочата за ініціативою УКБТМ в 2004 році за темою ОКР "Прорив".

Основними особливостями модернізації танка стали заміна старої башти на новий бойовий модуль, який оснащується вдосконаленою СУО "Калина" з інтегрованою бойовою інформаційно-керуючою системою тактичної ланки, новий автомат заряджання і модернізована гармата 2А46М-5, а також дистанційно керована зенітна установка "УДП Т05БВ-1".

У 2017-2019 роках Міноборони Росії уклало три контракти на постачання танків Т-90М сумарним обсягом понад 160 машин. На початку 2021 року розпочалось серійне виробництво та постачання танків Т-90М.

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