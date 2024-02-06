Також завдано ударів по пункту управління, району зосередження особового складу, двум складах боєприпасів та трьом артилерійських засобах противника.

Упродовж доби Сили оборони знищили одну керовану авіаційну ракету Х-59 російських окупантів та завдали ударів по 13 районах зосередження ворога.

"Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 13 районах зосередження особового складу та два зенітно-ракетних комплексах противника. Силами та засобами протиповітряної оборони України знищено одну керовану авіаційну ракету Х-59", - повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні.

Також зазначається, що підрозділами ракетних військ завдано ударів по одному пункту управління, одному району зосередження особового складу, двох складах боєприпасів та трьох артилерійських засобах противника.

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Крім того, в Генштабі поінформували, що ворог завдав чотири ракетних та 17 авіаційних ударів, здійснив 45 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення.

Ситуація на фронті станом на 6 лютого - головні новини

Упродовж доби російські окупанти атакували відразу на декількох напрямках фронту, відбулось 81 бойове зіткнення. На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 20 атак поблизу Новобахмутівки, Авдіївки та ще вісім атак в районах Первомайського, Невельського Донецької області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ.

Авдіївка наразі залишається однією з найскладніших ділянок фронту. По всьому периметру навколо міста зростає кількість бойових дій.

Завдяки ударним підрозділам, що забезпечуються в межах "Армії дронів", за тиждень (з 29 січня по 6 лютого) знищено 141 російського окупанта, 44 ворожих танки, 74 бойові броньовані машини та 14 складів із боєкомплектами й паливом. Також знищено знищено 14 САУ, 57 гармат, 109 одиниць спецтранспорту та вантажівок, вісім одиниць радіотехнічного обладнання, чотири РСЗВ, 397 опорних пунктів противника.

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